Colle di Val d'Elsa, al via una serie di manutenzioni sulla rete idrica

Al via una serie di manutenzioni programmate e non differibili sulla rete idrica di Colle di Val d'Elsa.Il primo intervento è in programma martedì 19 maggio dalle 8.30 alle 10.30 in via Martiri della Libertà: è prevista la temporanea sospensione dell'erogazione idrica in tale via e in via Salvi, via Don Minzoni, via Franci, e zone limitrofe, con ripristino del flusso alle 11.Mercoledì 20 maggio sempre dalle 8.30 alle 10.30 i lavori si sposteranno in via Meoni, con stop all'acqua per le utenze di tale via e di via Matteotti, via Pozzo Tondo, via San Sebastiano, via del Muro Lungo, via del Cenerone e zone limitrofe. L'erogazione tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 11.Gli ultimi interventi giovedì 21 maggio: dalle 8.30 alle 11.30 in via Gracco del Secco, con sospensione dell'acqua in tale via e in via del Castello, via Campana, via della Misericordia, via delle Romite, via Porta Vecchia, via Porta Nuova, via XX Settembre, via Matteotti e zone limitrofe e ripristino del flusso alle 12, mentre dalle 8.30 alle 16 in località Collalto, con stop al flusso idrico in strada di Collalto e Mollano e ripristino, salvo imprevisti, alle 16.L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.