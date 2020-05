I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto alcuni capanni agricoli adibiti a rimessaggio e a dimora per animali da cortile in località Gracciano, a Colle di Val d’Elsa. Sul posto due mezzi e sette unità dei vigili del fuoco. Non si segnalano persone coinvolte e anche gli animali che erano presenti sono rimasti incolumi.