Colle, Io Cambio: ''Conclusa raccolta proposte ed idee dei cittadini''

"Si è ufficialmente conclusa la fase di raccolta online delle proposte ed idee dei cittadini che la nostra lista aveva lanciato durante la quarantena. Con l'invio, al sindaco ed ai membri della giunta, della seconda lettera tornano dunque sul piano operativo le azioni politiche che erano state sospese a causa dell'emergenza di comune accordo con il Consiglio comunale." Così un intervento della lista Io Cambio di Colle di Val d'Elsa."Tra i punti principali sottoposti all'amministrazione il ruolo e l'organizzazione dei campi estivi, elemento fondamentale per le famiglie, ma che ancora oggi non ha ricevuto certezze, il supporto economico e sburocratizzazione per le attività e aziende ed anche alcune proposte dei cittadini sui parchi da rendere sicuri per i bambini, fascia della popolazione che sembra essere stata dimenticata in questa emergenza.Nell'ottica di una costante azione politica costruttiva, allo stesso tempo è stata inviata un' interrogazione al sindaco ed alla giunta sullo stato dei lavori nelle piazze e scuole della città. L’amministrazione ha tempo un mese per rispondere, ma noi chiediamo celerità perchè commercianti e cittadini hanno bisogno di avere queste risposte il prima possibile, ed averle definitive.Aspetto che al momento non si è verificato visto che stiamo ancora aspettando una risposta alla nostra interrogazione scritta presentata quasi un mese fa riguardo ai nostri impianti sportivi che potrebbero sopravvivere al virus, ma chiudere per la mancanza del rinnovo dei contratti di gestione. Durante l'emergenza più volte ci sono state discussioni all'interno del consiglio colligiano a riguardo del coinvolgimento delle forze di opposizione. Noi, come sempre fatto anche prima dell'emergenza, abbiamo continuato a proporre e lavorare per il bene della città. Ci auguriamo che alle parole di apertura e dialogo possano seguire azioni concrete di collaborazione e ascolto delle nostre istanze che sono conseguenza diretta della voce di tanti cittadini."