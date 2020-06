Colle di Val d'Elsa, Ã¨ aperta al pubblico la biblioteca ''Marcello Braccagni''

Da circa quattro settimane oramai, e precisamente da lunedì 18 maggio, la biblioteca comunale "Marcello Braccagni" di Colle di Val d'Elsa ha riaperto con un nuovo modello organizzativo elaborato allo scopo di garantire tutte le misure di prevenzione dei rischi per lo staff e per gli utenti, recependo le indicazioni delle raccomandazioni per la riapertura predisposte e emanate dalla Regione Toscana.La decisione dell'Amministrazione è arrivata dopo l'ultimo decreto del Governo, che prevede le riaperture anche di questi luoghi, dopo aver stabilito un protocollo per la gestione del servizio. Per la messa in totale sicurezza degli ambienti si è proceduto all'installazione di pannelli in plexiglas sul desk all'ingresso della biblioteca, è stata eseguita la sanificazione dei locali e agli operatori sono stati forniti dispositivi di protezione individuale.La biblioteca è accessibile nel consueto orario di apertura e dunque dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (martedì mattina chiuso), il sabato dalle 9.30 alle 13.00, per il servizio di prestito su prenotazione e per la restituzione dei documenti presi in prestito prima della chiusura.In prossimità dell'ingresso è stata disposta una segnaletica per delimitare la zona di coda con la necessaria distanza di sicurezza di almeno un metro a persona. Gli utenti devono obbligatoriamente indossare la mascherina di protezione e sanificare le mani o indossare i guanti; a loro disposizione è posto all'ingresso un dispenser con gel igienizzante. Si accede dall'ingresso principale di via di Spugna 78, mentre l'uscita avviene dalla porta sul retro della struttura.I servizi al pubblico in questa fase, come previsto dalle Linee guida regionali sono limitati alla restituzione dei documenti, all’informazione bibliografica tramite reference telefonico e al prestito attingendo solo dal patrimonio della biblioteca "M. Braccagni"; il servizio di prestito interbibliotecario è al momento sospeso.Gli utenti hanno inoltre la possibilità di fruire dei servizi bibliotecari online (tra cui l'iscrizione al servizio che può essere richiesta via mail) e delle sempre più numerose risorse digitali del catalogo della Biblioteca digitale Toscana - Medialibraryonline (MLOL) per accedere alle quali è possibile chiedere indicazioni via mail.Per il prestito dei libri è consigliata la prenotazione che dovrà avvenire telefonicamente, via mail o tramite le pagine social della biblioteca ma si può inoltrare anche una richiesta specifica allo sportello. Non è consentito l'accesso alle sale, lo studio e la consultazione in sede.Gli utenti devono permanere in biblioteca per il solo tempo necessario a espletare le procedure di prestito/restituzione.Per la restituzione gli utenti sono invitati a seguire le indicazioni degli operatori e i documenti rientrati effettuano un periodo di "quarantena" di 7 giorni prima di tornare disponibili al prestito.I recapiti sono i seguenti:Tel. 0577 922065 0577 912700 e-mail: biblioteca@comune.collevaldelsa.it