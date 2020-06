Riqualificazione e sicurezza urbana a Colle: terminati i lavori alla rotatoria tra via Masson e via Livini

L’assessore Nardi: “Si tratta di un’importante opera di riqualificazione della città in un punto di accesso ritenuto strategico”

Terminati a Colle di Val d'Elsa i lavori di realizzazione della rotatoria in corrispondenza di via Masson e via Livini. I lavori sono stati ultimati nei giorni scorsi attraverso la realizzazione della rotatoria, del percorso pedonale che congiunge alla pista ciclopedonale sull'ex tracciato ferroviario e i lavori di asfaltatura, oltre che del verde urbano. Installato anche l’impianto di illuminazione in un’ottica di maggiore sicurezza in presenza di traffico veicolare e pedonale in orario notturno.“Si tratta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi – di un’importante opera di riqualificazione della città in un punto di accesso ritenuto strategico”. “Contemporaneamente – aggiunge Nardi - abbiamo avviato i lavori di manutenzione del viadotto della Fabbrichina, finalizzati al rifacimento del manto stradale sul viadotto e alla sistemazione delle griglie e caditoie stradali presenti nel tratto di strada”.Completamento dei lavori per garantire maggiore sicurezza stradale, accessibilità di tutta l'area al fine di completare gli interventi di trasformazione della zona della Fabbrichina.