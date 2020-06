Accordo Usd Colligiana e Asd Gracciano per polo unico del calcio al ''Gino Manni''

A Gracciano il Rugby potrà disporre di un impianto dedicato di grande qualità difficilmente riscontrabile in Toscana

USD Colligiana e ASD Gracciano andranno a costituire il polo unico del calcio colligiano con sede operativa e sportiva al Gino Manni a La Badia. Le due storiche società hanno messo da parte la duratura e forte rivalità per mettere insieme le risorse umane e finanziarie al fine di creare uno dei nuclei calcistici più grandi e attrezzati della Regione Toscana.“Credo che creare un polo unico - ha detto il sindaco Alessandro Donati - sia di grande interesse perché permetterà di razionalizzare spese e costi ma anche una scuola calcio molto forte che accoglierà tutti, un settore giovanile di grande livello nella parte agonistica ma anche di avere un impatto molto forte dal punto di vista sociale. E poi due prime squadre che sappiano fare il passo lungo per quanto la gamba lo consenta e una societa’ di rugby in ascesa che saprà regalare grandi soddisfazioni”.A questa unione sportiva l’ASD Gracciano apporterà il prezioso contributo delle squadre giovanili che nel recente passato hanno effettuato campionati di avanguardia nelle categorie Regionali e di Eccellenza Regionale. La USD Colligiana metterà invece in campo oltre al blasone e una prima squadra che compete nel campionato di Eccellenza, una grande organizzazione e l’impianto del Gino Manni che sarà dedicato in via esclusiva al calcio, con quattro campi regolamentari e due campi da calcetto di cui uno coperto. Una struttura nella quale la scuola calcio e le squadre giovanili potranno finalmente avere una gestione comune che permetterà la razionalizzazione delle risorse, l’elevazione della qualità e il raggiungimento degli obbiettivi sociali o agonistici per tutti, bambini e giovani, che abbracciano in questo sport la il loro passione, la socializzazione, lo svago la loro salute fisica e mentale.D’altra parte il Rugby avrà la sua sede nell’impianto di San Marziale. Si concretizza così un altro momento storico nello sport colligiano e graccianese. L’amarezza per la il trasferimento della storica società calcistica di Gracciano, si trasformerà ben presto in soddisfazione e divertimento per una disciplina fortemente identitaria, in grande ascesa che basa tutta la sua filosofia sulla lealtà sportiva e sullo spirito di gruppo e che sicuramente instaurerà anche un legame stretto con tutta la città. Anche il Rugby potrà disporre di un impianto dedicato di grande qualità difficilmente riscontrabile in Toscana, nel quale lo sviluppo della parte sportiva sarà accompagnato dalla stretta collaborazione che si aprirà con la Federazione Italiana Rugby.