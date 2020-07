In auto con 2 chili di marijuana: 24enne di Colle arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Poggibonsi, dopo una serie di attività investigative e successivi riscontri, hanno fermato nella serata di ieri, martedì 30 giugno, una 24enne colligiana, che con la sua autovettura si stava dirigendo dal centro cittadino di Poggibonsi verso le campagne circostanti.La giovane, una volta fermata, ha provato a giustificare la propria presenza con la sua passione per i tramonti che di tanto in tanto amava ammirare. Peccato che il sole fosse ormai tramontato e quindi la 24enne è passata a giustificazioni meno poetiche confessando di essersi recata nell'area boschiva per fumare uno spinello che ha consegnato spontaneamente ai militari.Tale concessione non ha però ingannato i Carabinieri che, non fidandosi di tanta disponibilità, hanno provveduto ad un’immediata perquisizione al veicolo trovando, nel bagagliaio, una grossa scatola di cartone nastrato con cura che, una volta aperta, ha consentito di recuperare 4 grosse buste di marijuana per un peso complessivo di circa due chilogrammi.Nell’abitacolo è stata trovata anche una bilancia elettronica di precisione che non ha consentito alla giovane donna di formulare ulteriori scuse. In ragione del grande quantitativo di cannabis non compatibile con un uso personale e della presenza di uno strumento essenziale nel commercio di stupefacenti, la 24enne è stata tratta in arresto e condotta al carcere senese di Santo Spirito a disposizione della locale Procura della Repubblica.