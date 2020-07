Colle, tre 17enni denunciati per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi hanno denunciato alla Procura dei Minori di Firenze tre 17enni di Colle di Val d'Elsa per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.I militari dell'Arma, in una piazza della città colligiana, avevano visto un 17enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, lanciare un oggetto in un'aiuola al loro passaggio. Dopo aver recuperato un involucro contenente un piccolo quantitativo di marijuana, avevano condotto il minorenne in caserma segnalandolo alla Prefettura di Siena quale assuntore di stupefacenti.Nonostante la reticenza del ragazzo su chi gli avesse ceduto lo stupefacente, i militari hanno rivolto i sospetti su alcuni ragazzi che erano presenti nella piazza e, a seguito di un'attività di monitoraggio, sono arrivati ad un vecchio lavatoio abbandonato della periferia di Colle dove, dopo un'attenta ricerca, hanno rinvenuto delle bustine di plastica idonee a contenere dosi di stupefacente e un attrezzo per tranciare, sezionare e porzionare lo stesso.Dopo aver ascoltato diversi residenti del rione che hanno confermato un via vai serale di adolescenti, i militari hanno infine deciso di fermare in prossimità del lavatoio i tre diciassettenni, uno dei quali è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marjuana. Nel suo cellulare sono state rinvenute numerose chat relative ad accordi per la cessione di stupefacente, e tanto è bastato per portare alla denuncia dei tre.