Colle di Val d'Elsa, riapre al pubblico il Museo San Pietro

Ogni venerdì aperture serali straordinarie con ingresso gratuito fino alla fine del 2020



Riapre al pubblico gratuitamente il Museo San Pietro a Colle di Val d’Elsa. Venerdì 7 agosto alle ore 19 sindaco e Giunta comunale parteciperanno alla prima visita guidata. Il Museo Civico e Diocesano d’Arte sacra era rimasto chiuso per un lungo periodo a causa dell’emergenza Covid-19 e ai successivi lavori di manutenzione della copertura.



La riapertura, in accordo con il concessionario Opera-Civita, prevede fino alla fine del 2020 un orario ridotto e nei mesi di agosto e settembre ogni venerdì un'apertura serale straordinaria dalle 19.00 alle 21.00 con visita guidata gratuita, su prenotazione. L'obiettivo è rilanciare il museo in una fase così difficile per tutti gli operatori della cultura e offrire allo stesso tempo ai colligiani un’occasione speciale per vedere, o riscoprire, questo luogo straordinario e i suoi tesori così importanti per la storia e il futuro del territorio.