Colle Basket: ''Dall'Amministrazione comunale affermazioni prive di fondamento''

"L’Asd Colle Basket apprende con stupore le affermazioni, prive di fondamento, diffuse dall’Amministrazione comunale a mezzo organi di stampa ed intende fare chiarezza come segue". Così un comunicato dall'associazione sportiva di Colle di Val d'Elsa."1. Riguardo alla fake news che il Colle Basket non svolgerebbe più attività sportiva rendiamo noto che siamo regolarmente affiliati alla FIP (matricola n.018967) e regolarmente iscritti al prossimo campionato regionale di serie D, abbiamo una squadra competitiva composta quasi esclusivamente da giocatori colligiani, un nuovo allenatore di livello, uno staff tecnico di eccellenza, alcuni volontari che operano con generosità, il giusto mix di passione e competenza che contribuisce a tenere alta la tradizione cestistica colligiana.2. Altra fake news di questa Amminsitrazione è la questione dell’autotassazione degli atleti. Ribadiamo che tutta la gestione economica e sportiva della squadra di Serie D è in carico all’Asd Colle Basket che sta trovando risorse (sponsor, attività di autofinanziamento, ecc…) per garantire il corretto svolgimento della stagione sportiva; in merito vogliamo ringraziare sentitamente i giocatori che hanno deciso di allenarsi e gareggiare senza chiedere nessun rimborso, motivati solo dall’attaccamento alla maglia ed alla voglia di divertirsi.3. L’ Asd Colle Basket ha in essere un accordo di collaborazione con la società Valdelsa Basket fin dalla stagione sportiva 2017/2018 che prevede che quest’ultima si occupi dello sviluppo del settore giovanile e minibasket mentre il Colle Basket avrebbe gestito la prima squadra; le due società, ognuno per il proprio ambito, avevano collaborato costruttivamente e lealmente fino a quando, l’Amministrazione comunale, ha deciso di rompere questi equilibri affidando la gestione provvisoria del Palafrancioli alla società Valdelsa Basket ai danni del vecchio gestore Colle Basket. Riguardo alle proposte per la gestione corrente non abbiamo rifiutato nessuna proposta, ne è la prova la pec inviata dal nostro legale e sottoscritta dal nostro presidente, mai menzionata dal comune. Abbiamo solo chiesto di darci la possibilità di formulare una proposta di gestione per l’anno sportivo 2020/2021 ma non ci è stata data la possibilità di formularla!4. Le domande da 1 a 5 del nostro comunicato n.2 sono ancora lì che attendono risposte puntuali.5. La verità su temi (presumo interni all’amministrazione comunale) che il presidente Bianchi conoscerebbe bene costituiscono una non risposta in quanto è l’Amministrazione che deve dire alla città di cosa si tratta. Il Colle Basket non teme la trasparenza.6. Riguardo alle presunte smanie del Colle Basket di gestire il palasport la questione è chiara: chiediamo solo di poter partecipare ad una gara pubblica con un progetto che abbiamo condiviso ed elaborato con il partner Giotti Victoria Volley, progetto inclusivo verso tutti gli sport praticabili al palasport, basket in primis, fatto di investimenti contrattualmente vincolanti, dopo aggiudicazione inseguito a gara pubblica, come previsto dal Regolamento comunale approvato da questa Amministrazione. Ribadiamo, non abbiamo preso accordi frettolosi con nessuno, ci stiamo preparando, come legittimo, a partecipare ad una gara pubblica, aperta a tutti i possessori di requisiti previsti da norme vigenti. Pretendiamo troppo? E poi gli amministratori colligiani dovrebbero sapere che le forme associative di partecipazione alle gare pubbliche sono la regola prevista dal Codice dei contratti. Stiamo parlando di gare pubbliche! Dal 2016 ad oggi l’amministrazione comunale non è ancora riuscita a fare un bando per i principali impianti di Colle, ci sarà qualche problema...7. La mancata partecipazione al bando pubblicato il 15/2/2019 fu la conseguenza del fatto che la precedente Amministrazione, mutando improvvisamente orientamento, inserì nel bando onerosi lavori (oltre 60mila euro circa) di messa a norma dell’impianto sportivo che sarebbero stati di competenza del Comune.Se non ci fosse stata la fake news "la società Colle Basket non svolte più attività sportiva per dedicarsi alla sola gestione del PalaFrancioli" avremmo evitato qualsiasi risposta ritenendo tuttora valido il nostro comunicato n.2. Al momento non valutiamo i danni all’immagine della società che derivano dalle false notizie. Ci limitiamo a chiedere gentilmente agli organi di stampa di dare adeguata evidenza alla nostra risposta. E poi le fake news si commentano da sole."