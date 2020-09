A Colle flash mob per ricordare La Notte Gialla

Si è tenuto questa mattina, sabato 5 settembre, in piazza Arnolfo a Colle di Val d'Elsa, un flash mob organizzato dall'associazione La Scossa sulla mancata edizione 2020 della Notte Gialla a causa dell'emergenza Covid."Questo sabato avremmo tutti voluto che si svolgesse in altro modo - spiega l'associazione -. Già a partire dai giorni scorsi avremmo preferito passare notti insonni e giornate intere dietro agli ultimi preparativi per poi arrivare a questa bellissima giornata per vivere tutti insieme Colle. Purtroppo sappiamo che le cose sono andate diversamente, ma non per questo potevamo lasciare Colle Val d'Elsa senza un pizzico di Giallo e di speranza.Così abbiamo deciso di realizzare questa mattina alle 10.45 in piazza Arnolfo un piccolo flash mob davanti al monumento, dove i ragazzi dell'associazione La Scossa si sono dati appuntamento per ballare distanziati alcuni balli di gruppo, sorprendendo i presenti nella piazza. Con la scritta "Colle" realizzata nell'ultima edizione a fare da sfondo, per un attimo si è respirata nuovamente quell'atmosfera di felicità e condivisione che da sempre contraddistinguono La Notte Gialla."Alla fine del flash mob i ragazzi hanno mostrato una scritta con dei cartelli gialli con disegnata una parola molto semplice che racchiude il messaggio di questa esibizione a sorpresa: TORNEREMO.E allora non rimane che aspettare la fine di questa emergenza sanitaria, e veder tornare La Notte Gialla nella sua versione migliore.