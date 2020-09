Regionali 2020 - Una Toscana piÃ¹ giovane nell'incontro di Stefano Scaramelli e Filomena De Marco (Italia Viva) a Colle

Regionali 2020 - Una Toscana più giovane nell'incontro di Stefano Scaramelli e Filomena De Marco (Italia Viva) a Colle

Si è tenuto nella cornice di piazza Arnolfo a Colle di Val d'Elsa un incontro tra i candidati di Italia Viva al Consiglio regionale della Toscana Stefano Scaramelli e Filomena De Marco ed una rappresentanza di giovani della Valdelsa.



"Alla richiesta da parte dei ragazzi di una maggiore vicinanza della politica ai loro bisogni - spiega Italia Viva - Stefano Scaramelli ha risposto ricordando gli ambiti principali della loro vita di cui le politiche regionali si fanno carico, invitandoli ad avanzare nelle prossime settimane proposte cui tengono particolarmente e di cui lui si farà carico con l'impegno che lo ha sempre contraddistinto.



Filomena De Marco, prendendo spunto dalla raffigurazione dell'albero delle idee che è presente nella sede di Italia Viva di Colle, ha sottolineato come i giovani siano le foglie più importanti perché rappresentano il futuro. Riprendendo una parte del discorso che il Papa ha rivolto ai giovani anni fa a Rio de Janeiro ha rinnovato l'appello ai ragazzi a non vedere la vita dal balcone, ma di esserne protagonisti. La politica deve fare passi significativi verso i giovani, ma i giovani devono al tempo stesso essere gli attori principali del loro presente e futuro.



Nel corso dell'incontro, riscontrando dalle parole dei giovani un forte bisogno di veder liberate le loro potenzialità espressive e creative, si è ragionato su come la Regione Toscana possa mettere a disposizione dei fondi per contribuire allo svolgimento di attività dei ragazzi. Pensiamo ad esempio alla realizzazione di start-up, alla passione per la musica, all'arte nelle varie forme, allo sport, alla cultura, al gioco, alla gestione del tempo libero, a forme di solidarietà ed assistenza. Le attività da sostenere andrebbero individuate sulla base di progetti da presentare e meglio sarebbe se fossero gli stessi giovani a selezionarli con formalità da definire.



All'azione della Regione potrebbe poi affiancarsi l'impegno delle amministrazioni comunali mettendo, ad esempio, a disposizione o agevolando l'accesso a locali pubblici o appartenenti a privati e sfitti da tempo."