Colle, al via la progettazione dell'impianto climatizzazione ed acqua calda al palasport

Un intervento che si inserisce nel quadro delle attività deliberate dalla Giunta comunale sul miglioramento della funzionalità e della sicurezza degli impianti sportivi

Al via la progettazione dei lavori al palazzetto dello sport in località Badia per gli interventi alla centrale termica e all’impianto di climatizzazione. Un intervento che permetterà di ridurre i disagi degli utenti del palazzetto e consentire il riavvio e nuovo utilizzo del palazzetto per la stagione sportiva 2020/2021.I lavori, consentiranno, il rifacimento dell’impianto di climatizzazione e della produzione di acqua calda sanitaria a servizio della struttura. “Un intervento – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi - che si inserisce tra gli altri che in questi mesi la giunta comunale ha messo in campo per migliorare la funzionalità e sicurezza degli impianti sportivi comunali”. I lavori sono finalizzati anche all’ottenimento delle certificazioni per ospitare manifestazioni sportive.