Eugenio Giani a Colle ha visitato l’azienda Pizzirani e la RCR cristalleria

"Massimo impegno a sostegno di queste eccellenze del territorio"



Tour di Eugenio Giani questa mattina a Colle di Val d'Elsa. Il candidato della coalizione del centrosinistra alla presidenza della Regione ha visitato alcune realtà imprenditoriali del territorio come l’impresa Pizzirani specializzata in cinghie di trasmissione e la RCR cristalleria italiana la green company che produce cristalleria di qualità che ha all'attivo oltre 300 dipendenti. Ad accompagnarlo la capolista di Orgoglio Toscana per Giani presidente nel collegio senese Michela Moretti.



“La lavorazione del cristallo e tutto il suo indotto – ha detto Giani- rappresentano un patrimonio d’eccellenza da non disperdere e da valorizzare sempre di più. Così come la filiera della meccanica di cui oggi abbiamo visitato un segmento importante che affonda le sue radici nell'impegno e nella dedizione di imprenditori illuminati. Mi impegnerò ad esaltare queste realtà, a farle crescere e supportarle anche grazie ai finanziamenti del Recovery Fund”.



Giani durante la visita alla Rcr era guidato dall'amministratore delegato Roberto Pierucci. Insieme hanno incontrato anche alcuni rappresentanti delle RSU.