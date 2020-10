''Abbiccì leggiamo insieme'', l’Amministrazione comunale di Colle annulla la rassegna in via precauzionale

Il festival era in programma dal 21 al 25 ottobre

L’assessore Serena Cortecci: "Riteniamo che in questa delicata fase, in cui la curva dei contagi da Coronavirus è tornata a salire, occorra grande senso di responsabilità"



E’ stata annullata in via precauzionale, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, “Abbiccì leggiamo insieme”, la prima edizione del festival dedicato alla lettura in programma dal 21 al 25 ottobre a Colle di Val d’Elsa.



La rassegna promossa dal Comune, Assessorato all’istruzione, in collaborazione con la biblioteca comunale Marcello Braccagni nasce con l’obiettivo di promuovere la lettura facendo scoprire e riscoprire ai più piccoli e alle loro famiglie il piacere di sfogliare volumi che raccontano storie, fiabe, sogni e viaggi. Un Festival con un variegato calendario di presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori per bambini, ragazzi e insegnanti, letture ad alta voce, tutti ad ingresso gratuito e rivolta ai bambini, ai ragazzi e ai giovani da 0 a 20 anni, ma anche alle famiglie, agli insegnanti, educatori ed esperti, e in generale a tutti gli amanti delle storie e della lettura con momenti riservati al pubblico adulto di ogni età.



“Proprio in virtù del coinvolgimento delle scuole e degli insegnanti – ha spiegato l’assessore all’istruzione Serena Cortecci – la Giunta comunale ha deciso di annullare l’edizione 2020 e di rinviare al primo momento utile, l’appuntamento con un festival in cui crediamo molto. Riteniamo che in questa delicata fase, in cui la curva dei contagi da Coronavirus è tornata a salire, occorra grande senso di responsabilità. E quindi tutto ciò che in qualche modo è possibile far slittare, in un’ottica di tutela della salute pubblica, debba essere fatto. Ci tengo comunque a ringraziare tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito ad organizzare la rassegna ai quali dico di tenere duro e a cui diamo appuntamento non appena questa situazione sarà normalizzata”.