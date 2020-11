Colle di Val d'Elsa, lavori di efficientamento energetico alla palestra comunale

Intrapreso da questa estate un importante percorso di interventi sugli impianti sportivi presenti sul territorio comunale

Proseguono i lavori alla palestra della scuola media di Colle di Val d’Elsa. Terminati i lavori edili di rifacimento degli spogliatoi, l’Amministrazione comunale ha dato avvio ai lavori di efficientamento energetico del sistema di illuminazione della palestra. A questo si aggiungerà a breve la sostituzione del tappeto di gioco, ormai non più adeguato all’utilizzo scolastico e sportivo.“Abbiamo ormai intrapreso da questa estate – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Nardi - un importante percorso di interventi sugli impianti sportivi presenti sul territorio comunale; nei mesi scorsi sono stati infatti avviati interventi allo stadio comunale "Gino Manni", con il rifacimento del campo di calcetto coperto e le sostituzioni dei corpi illuminanti dei campi sussidiari per l’allenamento delle squadre giovanili e recentemente è stato approvato un progetto di manutenzione degli spogliatoi per cui l’amministrazione interverrà nei prossimi mesi”.Anche il palazzetto dello sport sarà oggetto di lavori di manutenzione; nei mesi scorsi è stato dato il via alla progettazione degli interventi sulla centrale termica del palazzetto, nelle prossime settimane saranno affidati i lavori per gli interventi. Con questi lavori il Comune intende migliorare l’efficienza degli impianti del palazzetto e adeguare la struttura alle normative antincendio. Nelle prossime settimane verranno erogati contributi a sostegno delle associazioni sportive, a sostegno delle spese per l’emergenza Covid sostenute in questo momento.