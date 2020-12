''Colle: un dono, due sorrisi'', Natale solidale per il Meyer con La Scossa

Con una donazione oggi, fai felici due bambini domani

Natale si avvicina e in un periodo come quello che stiamo vivendo, anche la nostra associazione si è trovata obbligata a fermare tutte le consuete attività di questi mesi. Ma la nostra voglia di voler essere attivi e non cedere ai pensieri negativi ci ha fatto ideare qualcosa per affrontare il periodo di Natale in pieno stile Scossa, e condividere il nostro spirito natalizio con tutti voi.Grazie al nostro progetto “Colle: un dono, due sorrisi” le persone potranno fare una donazione direttamente alla fondazione “Ospedale Pediatrico Meyer” nella pagina dedicata alla nostra iniziativa e grazie a questo gesto avranno la possibilità di fare un dono targato Meyer a una famiglia o un bambino di Colle a scelta. Nel caso volessero fare soltanto la donazione, senza indicare una famiglia in particolare, il regalo sarà consegnato a un bambino colligiano estratto a sorte.Il regalo sarà poi impacchettato e distribuito dai ragazzi della Scossa, con l’aiuto dei volontari della Pubblica assistenza di Colle, per far si che anche in questo Natale strano tanti bambini possano ricevere regali inaspettati aiutando parallelamente quei bambini che dovranno passarlo invece all'ospedale.Il link ufficiale per accedere alla pagina dell'iniziativa: https://ioaiutoilmeyer.fondazionemeyer.it/campagna/play-therapy-in-ospedale/colle-un-dono-due-sorrisi/