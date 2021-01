Colle, Valerio Peruzzi (Io Cambio) entra in Consiglio comunale

Passaggio di testimone all’interno del Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa per la lista civica “Io Cambio- insieme si può”. A partire dal prossimo Consiglio il consigliere Francesco Di Gennaro, candidato sindaco delle scorse elezioni, lascerà il posto al giovane Valerio Peruzzi, risultato il candidato più votato di tutte le liste nella tornata elettorale colligiana.



"Come preannunciato durante la campagna elettorale - spiega Io Cambio - all’interno del gruppo sarebbe avvenuta infatti una staffetta tra i due promotori del progetto."



Queste le parole di Francesco Di Gennaro: "Ringrazio in primo luogo gli 877 elettori che mi hanno votato ed hanno dato fiducia al progetto di questa lista civica che vuole una città diversa, più inclusiva, più verde, più sostenible, più solidale, obiettivi che perseguiremo nei prossimi anni anche dai banchi dell’opposizione per il bene della città e dei colligiani. Come disse Giovanni Falcone "Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini" Ecco, è proprio quello che ci siamo prefissi con questa staffetta e sono certo che Valerio saprà portare avanti le nostre proposte con maggiore tenacia. Gli auguro quindi buon lavoro ed un in bocca al lupo per questa nuova esperienza."



Questo invece le prime parole di Valerio Peruzzi: “Ringrazio Francesco per il lavoro svolto e tutto il gruppo di Io Cambio che in questa prima fase ha portato avanti le nostre idee e proposte, con l'entusiasmo e la voglia di migliorare Colle che fin dalla nostra nascita ci hanno contraddistinto. Sono felice di fare questo passo e spero che questa esperienza possa aiutarmi a conoscere meglio la macchina amministrativa del Comune e permetta a tutti quei cittadini che hanno riposto fiducia in me e nel nostro progetto di sentirsi sempre di più rappresentati, grazie al nostro impegno nel realizzare un'opposizione critica, ma propositiva. Non vedo l'ora di poter iniziare questo nuovo percorso sottolineando l'importanza dei giovani ed il loro impegno nelle questioni che riguardano la nostra città."