L'Imam della moschea di Colle, Abdel Qader Mohamad, muore di Covid

Il cordoglio dell'Arcidiocesi di Siena-Colle Val D'Elsa-Montalcino



Abdel Qader Mohamad, Imam del Centro Islamico Culturale di Perugia e dell'Umbria e della moschea di Colle Val d'Elsa è morto nel Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Perugia. L'Imam era stato ricoverato in rianimazione il 29 gennaio scorso a seguito di una polmonite causata dal Covid. L'Arcidiocesi di Siena-Colle Val D'Elsa-Montalcino ha inviato un messaggio di cordoglio che riportiamo di seguito.



"L'Arcidiocesi di Siena-Colle Val D'Elsa-Montalcino esprime il proprio cordoglio alla Comunità islamica e la propria vicinanza alla moglie e alla famiglia per la scomparsa di Abdel Qader, Imam del Centro Islamico Culturale di Perugia e dell'Umbria e della moschea di Colle Val d'Elsa.



Qader, figura del mondo islamico di maggior spicco in Umbria e in Valdelsa, laureato in Medicina, cittadino italiano di origine palestinese, era da sempre impegnato anche Siena nel dialogo e nella piena collaborazione con l'Ufficio per l'Ecumenismo e il dialogo Interreligioso dell'Arcidiocesi, non ultima la presenza dell'Imam e della moglie all'ingresso del Card. Lojudice come arcivescovo di Siena - Colle -Val D'Elsa- Montalcino il 16 giugno 2019."