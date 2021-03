Colle di Val d'Elsa, smottamento in vicolo di Sapia: cede tratto di muro

L’episodio è avvenuto all’alba di questa mattina

L’Amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa informa che, per cause in corso di accertamento, all’alba di questa mattina si è verificato uno smottamento del terreno di un resede privato che ha interessato una porzione di muro al confine tra la proprietà pubblica e privata nel vicolo di Sapìa portando alla luce una voragine. Non si registrano danni a persone o cose così come il cedimento, al momento, non sembra aver interessato il tratto delle mura storiche.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri, oltre ai tecnici del Comune. L’area per motivi di sicurezza è stata immediatamente interdetta al passaggio pedonale. Nei prossimi giorni tecnici specializzati, coordinati dagli uffici dell’Amministrazione comunale, effettueranno i rilievi per valutare le opportune modalità di intervento e ripristino dell’area.