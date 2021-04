Fa acquisti al mercato di Colle con banconote da 50 euro false: individuato ed arrestato da Carabinieri e Municipale

Ha speso banconote false al mercato di Colle di Val d'Elsa, ma la stretta sinergia fra Arma dei Carabinieri di Colle di Val d’Elsa e Polizia Municipale ha permesso di individuarlo ed arrestarlo.Si tratta di un cittadino pakistano facente parte del programma di accoglienza migranti ed ospitato in un CAS di Siena che, giunto a Colle di Val d’Elsa con i mezzi pubblici ed approfittando dell’affluenza di persone al mercato settimanale, e sperando di confondersi fra i vari fedeli che di venerdì giungono nella cittadina del cristallo per pregare al centro islamico, ha speso alcune banconote da cinquanta euro false presso altrettanti banchi degli ambulanti, acquistando, presso ognuno di essi, merce per pochissimi euro.Le banconote false sono state recuperate ed il denaro trovato in possesso dello straniero, ritenuto profitto delle condotte illecite, è stato restituito agli ambulanti vittime dell’azione criminosa.Successivi accertamenti e una perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Colle di accertare che lo straniero, ospite presso il CAS “Isola D’Arbia” di Siena, avesse la disponibilità presso il domicilio di ulteriori banconote contraffatte e, per tale motivo, di concerto con la Procura della Repubblica di Siena, l'uomo è stato arrestato per il reato di spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate.