Appello del Sindaco e del Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa sulla campagna di vaccinazione

“La vaccinazione in Toscana ed in modo particolare nella nostra zona è avvenuta con regolarità ed è stata la più rapida della ASL Sud-Est. Le zone di Radicondoli, Casole e Colle sono risultate le più incisive nell’effettuazione. Un plauso va attribuito senza dubbio ai medici di famiglia che hanno operato capillarmente raggiungendo il più grande numero possibile di cittadini over 80." Così l'inizio di un appello sulla campagna vaccinale del sindaco di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati e del Consiglio comunale."Attualmente sono attive le prenotazioni online degli Under 80 fino al 1963, ma nei giorni successivi saranno aperte anche ulteriori fasce d’età. Le vaccinazioni avvengono anche nell’Hub in località Bernino a Poggibonsi e sono prenotabili attraverso il portale della Regione Toscana: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home Tutti coloro i quali sono vaccinabili devono procedere il prima possibile così che si vada ad una vaccinazione più estesa e rapida. Occorre l’impegno di tutti per riuscire a farlo nel migliore dei modi.Il Consiglio comunale di Colle di Val d’Elsa in maniera sentita e condivisa invita e sensibilizza tutta la cittadinanza a prenotarsi per la vaccinazione attraverso il sito dedicato, a chiedere informazioni in caso di difficoltà al numero dedicato sul covid19 e sulla campagna vaccinale chiamando lo 055 9077777, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 17 e ritentando nella prenotazione in caso di mancata disponibilità momentanea. Vaccinarsi è un dovere civico importantissimo da intraprendere e da sostenere con forza”.