A Colle di Val d’Elsa il progetto ''Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia''

In occasione della giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica, avvenuta lo scorso 12 maggio, il Comune di Colle di Val d’Elsa in collaborazione con il Comitato Fibromialgici Uniti-Italia (CFU-Italia) promuove l’iniziativa denominata “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia”, la raccolta di firme a sostegno della petizione popolare per il riconoscimento della fibromialgia nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).Tramite la raccolta si vuole richiedere allo Stato Italiano l'assunzione di tutte le iniziative necessarie, anche normative, finalizzate al riconoscimento delle patologie di Fibromialgia, Encefalomielite Mialgica benigna, Sensibilità chimica multipla e disponendo anche la parziale esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci eventualmente prescritti per la loro cura.Sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme presso l’ufficio URP del Comune in via Francesco Campana, 18, al seguente orario:Mattina: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00;mercoledì dalle 11.00 alle 13.00.Pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.