Incidente stradale alle 8.51 di oggi, mercoledì 19 maggio, in via Armando Diaz, a Colle di Val d'Elsa. Un 34enne è stato trasportato in codice 2 (in gravi condizioni) al policlinico di Santa Maria alle Scotte a Siena.Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Pubblica Assistenza di Poggibonsi, i Carabinieri e la Polizia municipale di Colle di Val d'Elsa.