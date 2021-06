Oratorio by night in piazza Sant'Agostino, partito il progetto a Colle

Il progetto, finanziato dal Comune, è coordinato dalla FTSA e gestito dall’Oratorio Salesiano

È ufficialmente partito a Colle di Val d’Elsa in questi giorni il progetto Oratorio by Night in Piazza Sant’Agostino. Il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale colligiana, coordinato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e gestito dall’Oratorio Salesiano, prevede l’apertura del centro Giovanile Salesiano che, attraverso personale dedicato e giovani volontari, ha strutturato un programma di attività, sport e socialità dal lunedì al venerdì, dalle ore 20,30 alle ore 22,30.Oratorio by Night, che avrà una durata sperimentale di due mesi, si inserisce in una serie di azioni che mirano a promuovere uno scambio continuo e positivo con la comunità. Il progetto ha, inoltre, l’importante obiettivo di interazione e sinergia operativa a supporto delle attività commerciali presenti nella piazza e primariamente con il grande bisogno di socialità che questa pandemia ci consegna, soprattutto in vista dei mesi estivi e della chiusura delle scuole.Don Stefano Buri, responsabile dell’oratorio, si è messo subito in gioco e ha raccolto la sfida, già lanciata e condivisa con la comunità in occasione dei convegni SeDico minori del 2019 e 2020, per tentare di dare una prima risposta pratica a queste necessità. Porte aperte, dunque, nel rispetto delle normative prevenzione covid-19 vigenti, per le famiglie del quartiere di Sant’Agostino, per i nuclei familiari con bambini tra gli 11 e i 16 anni in particolare, che saranno coinvolti in stimolanti attività di socializzazione e condivisione degli spazi, nella cornice serena e piacevole dei dopocena all’aria aperta.