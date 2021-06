Riapre lo Sportello immigrati a Colle di Val d'Elsa

Riaprirà venerdì 11 giugno a Colle di Val d’Elsa, presso il poliambulatorio di Campolungo, lo Sportello immigrati.Lo sportello sarà aperto al pubblico, in collaborazione con l’ARCI, previo appuntamento tramite l’indirizzo sportello.immigraticolle@gmail.com , il venerdì dalle ore 16 alle ore 19 ed il sabato dalle ore 9 alle ore 12. Sempre previo appuntamento sarà possibile da lunedì 21 giugno prenotare colloqui anche a Poggibonsi per il lunedì dalle ore 17 alle ore 19. Seguiranno comunicazioni sull’esatta ubicazione del servizio.Dopo l’interruzione causata dall’emergenza sanitaria, Lo sportello tornerà, dunque, ad offrire attraverso colloqui individuali attività di orientamento e accompagnamento nella gestione delle pratiche amministrative sulla normativa d’ingresso e soggiorno in Italia; assistenza in merito alle pratiche anagrafiche e di certificazione di idoneità alloggiativa e informazione sulla compilazione di istanze rivolte all’amministrazione comunale. Tra le attività garantite anche il rinnovo di permessi di soggiorno, l’assistenza nelle pratiche di ricongiungimento familiare, l’orientamento dell’utenza in campo legale e fiscale.