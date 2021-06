Colle: sversamento olio Circolo della Badia, Sindaco: ''Atto di arroganza, vandalismo e inciviltà che non passerà inosservato''

“Lo sversamento di molti litri di materiale oleoso che ha reso impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva e di svago per i giovani che scelgono l’area del Circolo della Badia per passare alcune ore in compagnia sviluppando attività motorie fondamentali per loro, è un chiaro segno di arroganza e inciviltà che non passerà inosservato”. Così il sindaco Alessandro Donati a proposito dello sversamento di diversi litri di materiale oleoso nella pista del parco della Badia.



“Quanto accaduto – spiega Donati - è un atto di vandalismo nei confronti del Circolo della Badia e del Patrimonio comune, e un atto di chiaro avvertimento nei confronti del Valdesa Basket che durante il periodo Covid ha scelto come punto di riferimento per gli allenamenti di bambini e ragazzi che amano questo sport, la ben nota pista del parco della Badia. L'istallazione di canestri fissi e mobili ha attirato un notevole interesse ed ha permesso l'attività fisica di moltissimi ragazzi in questo periodo buio per loro e per le loro famiglie. Non è una bravata, non è una ragazzata. E' un atto di stupidità profonda che spero dia, se c'è bisogno, una spinta ancora maggiore al Valdelsa Basket e al Circolo la Badia nella prosecuzione delle loro attività così importanti per la socialità della nostra città”.