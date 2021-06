A Colle di Val d'Elsa la 34ª edizione della ''Sagra della Miseria''

A Colle di Val d'Elsa ritorna la "Sagra della Miseria" che quest'anno raggiunge la 34ª edizione. La sagra si terrà in piazza Santa Caterina sabato 26 e domenica 27 giugno e sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 19,30 alle 22,30.Nei due fine settimana, in una tranquilla atmosfera di fine estate, in un clima familiare composto da giovani e meno giovani, si avrà la possibilità di godere di ottimi piatti della cucina povera popolare toscana tra cui: zuppa di pane, minestra di ceci, minestra di farro, panzanella, pappa al pomodoro, porchetta, baccalà alla fiorentina, salciccia e fagioli, bruschette, acciughe, polpette e dolci fatti in casa.E' preferibile prenotare fino al venerdì alle 20 tramite messaggio WhatsApp al numero 0577920647.