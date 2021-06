Al Trasqua Village il primo Adventure Camp per ragazzi dell'associazione La Scossa

L'associazione La Scossa in collaborazione con Trasqua Village presenta il primo Adventure Camp della provincia di Siena.Dal 5 al 10 luglio nella bellissima area naturale del Chianti con campo base nella rinnovata struttura del Trasqua Village un'esperienza di immersione nella natura per i ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni con gli animatori storici dell'associazione La Scossa sempre ad affiancarli.Lo scopo di questo campo estivo è quello di riavvicinare i giovanissimi alla natura, allo spirito di adattamento e di scoperta che solo restando a contatto con la terra, si può ravvivare. Immersi nei boschi del Chianti, a pochi minuti da Colle di Val d’Elsa, Adventure Camp è l’occasione giusta per far vivere ai ragazzi una prima avventura fuori casa, lontana dai genitori, ma pur sempre in un ambiente vicino a casa, sicuro, protetto e a misura di bambino.Ogni giorno i ragazzi avranno la possibilità di fare escursioni nel bosco e vivere esperienze significative a contatto con la natura grazie ai tanti ospiti esperti che porteranno le loro conoscenze. Ci saranno tante attività particolari ed uniche quali il paint ball, il bubble football, archery combat, laboratori manuali, artistici e di riciclo saranno alternati a giochi di conoscenza, con la musica, di movimento e ovviamente non mancheranno i bagni in piscina.I ragazzi dormiranno in tenda in uno spazio apposito all’interno del campeggio; per ciò che riguarda il cibo saranno compresi nel prezzo di iscrizioni colazione, pranzo, merenda e cena forniti dal bar/ristorante del Trasqua Village che seguirà un menù creato appositamente per il campo avventura. I posti sono limitati.Per informazioni e iscrizioni 338 9933322