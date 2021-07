Nuovi orari per i musei di Colle di Val d'Elsa.Il Museo di San Pietro sarà aperto dal giovedì al lunedì dalle 14.00 alle 20.00.Lo spazio espositivo del cristallo in via del Castello a ingresso libero, invece sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.Il Parco Archeologico di Dometaia sarà aperto tutte le domeniche dalle 16.00 alle 19.00 fino al 3 ottobre e anche su prenotazione contattando il numero 0577 922954.