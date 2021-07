Colle di Val d'Elsa, PD: la cultura al centro del rilancio sociale ed economico delle comunità

L’iniziativa del Pd colligiano è in programma lunedì 5 luglio alle ore 18 in piazza Arnolfo



L'arte della cultura: Le politiche culturali nelle comunità locali tra associazioni, operatori culturali ed enti pubblici è questo il titolo dell’iniziativa targata Partito democratico, in programma lunedì 5 luglio alle ore 18 in piazza Arnolfo a Colle di Val d’Elsa.Per la prima volta in presenza dopo la sospensione di tutte le attività nell’autunno-inverno scorsi, il Partito democratico di Colle di Val d’Elsa sceglie di ripartire ufficialmente con un dibattito sulla cultura, come motore di rilancio economico e sociale della comunità. L’iniziativa, moderata da Serenella Pallecchi della Segreteria Pd di Colle di Val d’Elsa, vedrà la partecipazione di Rosa Maria Di Giorgi, parlamentare e capogruppo Pd in Commissione Cultura alla Camera dei Deputati; Chiara Lanari, dell’Assessorato alla Cultura presso la Regione Toscana; Silvia Priscilla Bruni, attrice e educatrice; Francesca Mazzocchi, responsabile relazioni esterne di LAMA impresa sociale.L’incontro conclude un percorso di ascolto, portato avanti negli ultimi mesi dal Pd colligiano con i diversi attori culturali del territorio, che hanno espresso l’esigenza di interventi mirati al centro delle azioni politiche locali, regionali e nazionali. Sarà un’importante occasione per ripensare, in modo innovativo, contenuti e modalità del fare cultura nelle comunità e per stimolare la costruzione di reti di co-programmazione e co-progettazione tra attori culturali e amministrazione locale.“Finalmente – sottolinea Daniele Boschi, segretario del Pd di Colle di Val d’Elsa – torniamo a fare politica in pubblico e abbiamo scelto di farlo partendo dalla cultura, uno dei pilastri del programma di legislatura del sindaco Donati e della maggioranza che lo sostiene. Siamo partiti dall’ascolto del ricco e variegato mondo degli attori culturali colligiani – prosegue Boschi - perché volevamo comprenderne le difficoltà e inquadrarne le aspettative. Da qui l’idea di costruire insieme alla città un percorso attivo intorno al tema della cultura quale motore di sviluppo umano, economico e sociale”.