Colle di Val d’Elsa, lavori di manutenzione alla rete idrica

I lavori di AdF martedì 13 luglio dalle 9 alle 13 in via Diaz

Colle di Val d’Elsa, manutenzione in via Diaz. I lavori di AdF sono in programma martedì 13 luglio dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Diaz, via Palestro, via Solferino, via Quarto dei Mille, via Milazzo, via Don Giovanni Minzoni, via Nello Salvi, via Oberdan, via Leo Franci, via Roma, piazza Martiri di Montemaggio, via dei Fossi, via Pieve in Piano, strada di Fontibona, via Verdi e Via Maremmana Vecchia. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 13 del giorno stesso.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.