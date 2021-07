Il Carrefour Market di Colle di Val d’Elsa si fa bello e punta su qualità, convenienza e nuovi servizi

Presentato questa mattina il ‘restyling’ del punto vendita di Colle di Val d’Elsa

Il Carrefour Market di Colle Val d’Elsa cambia look e si arricchisce di tanti servizi per offrire il meglio dei prodotti ai propri clienti. È stato svelato oggi, mercoledì 14 luglio, il restyling del supermercato di via dei Mille 46 della rete Etruria Retail, azienda leader nel campo della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato Alessandro Donati, sindaco di Colle di Val d’Elsa; Riccardo Santini, responsabile G.M.S. rete diretta Etruria Retail, Andrea Cucini, responsabile del punto vendita di Colle di Val d'Elsa, Paola Cummaudo viceresponsabile del punto vendita e tutto lo staff del negozio composto da 25 persone.Ogni giorno la freschezza è pronta in tavola. Qualità dei prodotti ed efficienza dei servizi sono i due concetti alla base del nuovo corso del punto vendita colligiano, che presenta molte novità inserite sempre nel solco della tradizione e dell’accurata selezione dei prodotti, privilegiando sempre le eccellenze del territorio. Uno dei servizi maggiormente potenziati che i clienti troveranno ogni giorno in negozio è quello del pronto in tavola: frutta e verdura provenienti da un’azienda locale saranno preparate e porzionate al momento così da avere sempre la massima qualità e la massima freschezza. Anche le carni fresche arrivano da allevamenti toscani e rispondono a quei criteri di qualità e sicurezza che sono una garanzia e un tratto distintivo dei prodotti scelti da Etruria Retail.Convenienza e qualità, 7 giorni su 7. Per festeggiare il restyling fino al 25 di luglio sono in programma offerte commerciali su tantissimi prodotti. Nei circa mille metri quadrati di superficie del negozio i clienti troveranno, inoltre, anche molti altri servizi: dal pagamento dei bollettini alle ricariche telefoniche. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.30 e, la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.