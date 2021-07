Colle di Val d’Elsa, al via la rassegna Move Off organizzata da Motus

Inizia il 22 luglio l’edizione estiva della rassegna internazionale inserita nella programmazione estiva “ColleVentuno”

Eventi nazionali ed internazionali di danza contemporanea sono in programma a partire dal 22 luglio a Colle di Val d’Elsa per la rassegna internazionale Move Off in Colle 2021, organizzata dalla Compagnia Motus in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa e con il sostegno di ChiantiBanca.La rassegna Move Off, nata nel 2009 al teatro Alfieri grazie alla collaborazione con il Comune di Castelnuovo Berardenga, si è poi caratterizzata come Rassegna “diffusa” spostandosi non solo in altri territori della provincia di Siena, ma anche a livello internazionale con prestigiose collaborazioni in Europa e in Asia.L’edizione estiva, che si svolge quest’anno per la prima volta nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Colle di val d’Elsa, all’interno della programmazione estiva “ColleVentuno” del Comune, ospita il 22 Luglio 2021, la coreografa e danzatrice russa Tanya Khabarova, fondatrice del famoso collettivo russo dei Derevo, premiata nove volte al Festival di Edimburgo e riconosciuta a livello internazionale come una delle espressioni più originali del teatro fisico. La Khabarova presenta “ARCH”, uno spettacolo dedicato alla figura femminile e ai suoi archetipi.A seguire, il 23 Luglio 2021, in prima regionale per la Toscana, lo spettacolo “AGUA” della Compagnia siciliana Petranuradanza/Megakles Ballet, su coreografie di Salvatore Romania e Laura Odierna, prodotto con il contributo di Ministero della Cultura - Dipartimento Dello Spettacolo, Regione Sicilia – Assessorato Turismo e Spettacolo. Il lavoro costituisce una riflessione post-Covid sul concetto di resilienza, cioè la capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza “liquide” per superare le criticità.Il terzo e ultimo appuntamento della rassegna è il 25 luglio con un’altra prima regionale per la Toscana della Compagnia Atacama di Roma con lo spettacolo “La Danza della Realtà” ispirato all’universo di Alejandro Jodorowski (drammaturgo, regista, attore, compositore e scrittore cileno) prodotto con il contributo di Ministero della Cultura - Dipartimento Dello Spettacolo, Regione Lazio – Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili, in coproduzione con il Festival Internazionale Danza Contemporanea Paesaggi del Corpo.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30 in piazza Duomo a Colle di Val d’Elsa e si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid19. Gli spettacoli saranno preceduti da una breve performance della Compagnia Motus.Il biglietto d’ingresso è di € 10 (intero), € 8 (ridotto – over 65, under 25, studenti, soci Chianti Mutua). per chi acquista i biglietti per tutte e tre le serate è previsto un biglietto cumulativo di €18. E’ consigliata la prenotazione.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0577 286980 oppure inviare una mail a info@motusdanza.it