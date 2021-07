Valerio Peruzzi (Io Cambio): ''Scellerata approvazione della Regione per ''tubone'' dentro antiche gore di Colle''

"Come un fulmine a ciel sereno è successo quello che temevamo. Nonostante le tante rassicurazioni ricevute dalle istituzioni e dagli uffici regionali, purtroppo alle parole non sono seguiti i fatti. Nonostante il parere contrario dell'Amministrazione e della Sovrintendenza è arrivata l’approvazione del progetto da parte della direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana per il progetto della ditta PVG che prevede la realizzazione di un "tubone" dentro le antiche gore, captando l'acqua all'altezza di San Marziale con un conseguente minor apporto di acqua a tutto il parco fluviale, che già adesso si trova in un equilibrio precario." Così interviene Valerio Peruzzi, consigliere di Io Cambio Insieme si può.



"Come lista civica - prosegue Peruzzi - abbiamo fin da subito appoggiato i movimenti e associazioni cittadine che in tempi non sospetti per primi sollevarono il problema che metteva in rischio il nostro parco fluviale e le gore. Abbiamo portato la questione all'interno del Consiglio comunale, ed ora crediamo che di fronte agli ultimi avvenimenti sia davvero di vitale importanza riuscire a fare squadra tutti insieme. Gruppi politici, istituzioni, associazioni, cittadini... tutta Colle deve far sentire la propria voce contro una scelta scellerata della Regione che prova ad imporre senza ascoltare chi vive i luoghi e ne conosce e conserva le bellezze. Noi come "Io Cambio" garantiamo come sempre detto fin dall'inizio, il nostro appoggio in questa battaglia, con la speranza che finalmente, visti gli evidenti scarsi risultati ottenuti fin qui evitando le occasioni di collaborazione che avevamo lanciato, dall'altra parte ci sia qualcuno nell'amministrazione pronto per una volta a fare squadra per il bene di Colle uscendo dalle solite e vecchie logiche di "orticello mio - orticello tuo"."