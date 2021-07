25enne disperso nel fiume Elsa, serrate ricerche nei pressi della cascata del Diborrato

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, stanno intervenendo nel Parco fluviale dell'Elsa, nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa, per la ricerca e soccorso di un giovane di 25 anni disperso nel fiume Elsa in prossimità della cascata del Diborrato.



Sul posto personale sanitario del 118 mentre si stanno portando personale dei Vigili del Fuocospecializzato con tecniche fluviali dalla centrale di Siena, l'elicottero del reparto volo di Arezzo e il nucleo sommozzatori proveniente dal comando di Firenze.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO