Incidente sull'Autopalio tra Colle e Poggibonsi in direzione Siena

La carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione sud

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Siena tra Colle Val d’Elsa e Monteriggioni, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Colle Val d’Elsa Sud e rientro allo svincolo di Monteriggioni.L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di una persona. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.