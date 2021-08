Colle di Val d’Elsa: dal 27 agosto al 12 settembre la Festa de l’Unità 2021

“Anche quest’anno il Partito Democratico di Colle farà la sua Festa de l’Unità, da venerdì 27 agosto a domenica 12 settembre compresi”. Così annuncia Daniele Boschi, segretario dell’Unione Comunale Pd di Colle di Val d’Elsa.“Sarà un importante spazio di promozione culturale e politica - prosegue Boschi -, un momento di confronto con la Città e le Istituzioni. Uno spazio sicuro, aperto e, speriamo, partecipato: ‘un’agorà democratica’ per dirla con le parole del segretario Enrico Letta.‘La politica sulla strada del confronto’ è il titolo della festa e riassume perfettamente la nostra idea di ciò che la politica dovrebbe essere e dovrebbe fare, ascoltare, valutare idee diverse dalle nostre, essere disposti ad accoglierle per ricercare una sintesi possibile. Al contrario dello scontro, della prepotenza, di slogan facili e spesso volgari, di rapidi commenti sui social-media ormai quotidiani.La strada è il posto dove la politica dovrebbe stare, tra e con la gente. Ci saranno stand aperti tutti i giorni, dal ristorante, alla vendita di ‘zonzelle’, ai giochi come la tombola. Prima di tutto questo però, abbiamo pensato alla sicurezza sanitaria dei visitatori e dei nostri meravigliosi volontari: rispetteremo e faremo rispettare rigorosamente tutte le norme di prevenzione del contagio e, a scanso di equivoci lo diciamo subito: il Green pass è obbligatorio”."Anche per il 2021 la nostra festa propone un programma denso, vario, interessante, in grado di soddisfare le esigenze dei nostri assidui visitatori - spiega Serenella Pallecchi, componente della segreteria e responsabile del programma della festa -. Un mix di eventi che spaziano da appuntamenti culturali, come il teatro e le presentazioni di libri, a iniziative politiche, di intrattenimento e concerti. Abbiamo voluto coinvolgere le realtà del territorio, con i loro eventi di qualità e il loro lavoro costante e quotidiano di produzione culturale e di aggregazione. Ci saranno gruppi e generi musicali diversi, reading teatrali, concorsi canori, giochi e divertimento.Saranno con noi tanti ospiti importanti: il senatore Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia, che racconterà il giudice Paolo Borsellino attraverso un libro struggente e carico di ricordi. Parleremo di memoria e resistenza, di salute e ricerca con l'assessore regionale Simone Bezzini e la nostra eccellenza territoriale Toscana Life Sciences con il suo presidente Fabrizio Landi’ Daremo voce alle donne, alla nostra idea di partito insieme a Stefano Vaccari, coordinatore della segreteria nazionale del Partito Democratico, dialogheremo con il Sindaco e la Giunta, con i giovani democratici e la loro idea di società e di politica.La festa si chiuderà il 12 settembre con Massimo Zamboni, leader storico dei CCCP-Fedeli alla Linea, con il suo ultimo libro "La trionferà", un romanzo di formazione che ci racconterà la storia della nascita, della crescita e della scomparsa del PCI a Cavriago, ma anche la storia di un popolo che ha costruito, mattone dopo mattone, la democrazia nel nostro Paese”.