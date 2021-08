88enne tenta di accoltellare vicino con un cacciavite: arrestato dai Carabinieri

Attorno alle 12,30 di ieri, domenica 22 agosto, un 88enne ha aggredito alle spalle il vicino di casa tentando di colpirlo più volte con un grosso cacciavite.E' accaduto a Colle di Val D’Elsa quando L.C., con gravi precedenti per fatti violenti e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha tentato di colpire alla schiena il vicino 58enne che fortunatamente si è accorso del pericolo riuscendo a schivare il colpo. Con lo zaino, l'uomo ha poi parato i ripetuti fendenti che l'aggressore ha tentato di infliggergli.Aiutato da un passante che aveva assistito al fatto, il 58enne è finalmente riuscito ad immobilizzare e disarmare il suo aggressore che, nonostante ridotto all’impotenza, da terra ha continuato a minacciarlo di morte.Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Colle di Val D’Elsa che, con grande professionalità, visto lo stato di alterazione dell'anziano, conosciuto per la sua pericolosità e per i gravi precedenti, sono riusciti ad evitare che la situazione potesse degenerare, prendendolo in consegna e dichiarandolo in stato di arresto.I militari hanno accertato che l’aggressione è nata da alcuni dissapori causati da rapporti di vicinato deteriorati per futili motivi, con l'88enne che da tempo minacciava di morte il vicino, e lo hanno segnalato in stato di arresto alla Procura della Repubblica di Siena per atti persecutori ed evasione dagli arresti domiciliari.