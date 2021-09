Colle di Val d’Elsa, manutenzione alla rete idrica

I lavori di AdF lunedì 13 settembre dalle 9 alle 16 in viale dei Mille

Colle di Val d’Elsa, manutenzione in viale dei Mille. I lavori di AdF, finalizzati alla messa in esercizio della nuova condotta, sono in programma lunedì 13 settembre dalle 9 alle 16 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in viale dei Mille, via Fratelli Rosselli, via Fratelli Cervi, via Eugenio Curiel, via 7 Luglio e via Orazio Marchi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 16 del giorno stesso.Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.