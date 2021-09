I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa mattina, mercoledì 8 settembre, per un incendio autovettura, alimentata a gas metano, in via XX Settembre nel comune di Colle di Val d’Elsa.L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco si è concluso poco dopo le ore 11.00 e nessuna persona è rimasta coinvolta.