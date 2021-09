A Colle di Val d'Elsa intervento disinfestazione contro le zanzare

Nella notte fra il 21 e il 22 settembre dalla mezzanotte alle 5 verrà effettuato intervento di disinfestazione adulticida zanzare (prodotto utilizzato Deltametrina – Tetrametrina).I prodotti utilizzati, in rari casi, possono avere effetto irritante su pelle e mucose in persone sensibili. Ai fini precauzionali si invita la cittadinanza a tenere le rinestre chiuse durante il trattamento (soprattutto per le persone ipersensibili agli irritanti, affetti da asma allergica, bronchite cronica, enfisema) e a non lasciare all’esterno della propria abitazione indumenti, alimenti e/o bevande.Inoltre al solo scopo di tutelarli, si invita a tenere al chiuso gli animali domestici e le loro ciotole di acqua e mangiare. L’intervento sarà effettuato dall’Impresa La Saetta srl - disinfestazioni.