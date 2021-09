Un intervento previsto della durata di 30 giorni per un importo di 90 mila euro complessivi

Prenderanno il via giovedì 23 settembre i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di piazza Martiri di Montemaggio e via Fontibuona.Un intervento della durata prevista di 30 giorni per un importo complessivo di 90 mila euro. I lavori interesseranno il rifacimento del manto stradale con la conseguente messa in sicurezza della percorribilità dei tratti interessati.