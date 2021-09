Garage prende fuoco: muore novantenne

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 settembre, un 90enne ha perso la vita a seguito dell'incendio del garage della propria abitazione.E' accaduto a Colle di Val d'Elsa in viale dei Mille. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Poggibonsi e del Comando di Siena allertati dalla figlia della vittima, abitante in un appartamento situato al di sopra del garage. Secondo una prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere stato determinato da un corto circuito.Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.