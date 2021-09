Colle di Val d'Elsa, giovedì 30 settembre si riunisce il Consiglio comunale

La seduta si terrà in presenza con Green pass

Il giorno 30 settembre alle ore 15.00 la seduta del Consiglio comunale di Colle di Val d'Elsa sarà tenuta in presenza. Nella riunione dei capigruppo di lunedì 27-09-2021 è stato approvato il protocollo anti Covid-19 con il quale i consiglieri hanno deciso all’unanimità di rendere obbligatorio il Green pass per la partecipazione a qualsiasi titolo alla riunione.Con questa scelta di auto-regolamentazione i consiglieri hanno voluto ribadire con forza la scelta a sostegno della campagna vaccinale come unica via per uscire definitivamente dalla pandemia. La Seduta Consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook Ufficiale del Comune di Colle di Val d’Elsa.