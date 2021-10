A Colle di Val d'Elsa arriva il Baby Pit Stop UNICEF

Sabato 9 ottobre alle ore 10, a Colle di Val d'Elsa, in viale Marco Polo 25, sarà inaugurato un Baby Pit Stop UNICEF, uno spazio dedicato a genitori e bimbi all’interno del presidio socio sanitario.I Baby Pit Stop sono un’iniziativa promossa da UNICEF Italia, nell’ambito iniziativa "Ospedali & Comunità Amici dei Bambini", sono ambienti protetti, in cui le mamme si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.Un’iniziativa dell’Associazione Non Solo Latte – Mamme per Amiche odv formata da un gruppo di mamme e donne volontarie, formate presso la Azienda Usl Toscana Sud Est, che da undici anni svolgono consulenze alla pari sull'allattamento (peer counsellor), e promuovono eventi dedicati alla genitorialità.Il nuovo Baby Pit Stop nasce grazie alla forte collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est ed è stata realizzato grazie al contributo economico della Banca di Cambiano.Nasce quindi un nuovo spazio che rende il nostro territorio sempre più accogliente e rispettoso dell’infanzia e che sottolinea l’importanza dell’allattamento al seno, fondamentale per la tutela della salute.Lo spazio si arricchisce anche di un’opera donata da Daniela Pedretti, artista che vive a Casole d’Elsa dedicata proprio all’unione di mamme e bambini.L’evento si tiene durante la 29ª SAM 2021, la Settimana Mondiale dell’Allattamento, promossa dall’Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento, un’alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell’OMS e dell’UNICEF.Il tema scelto per questo anno è ‘Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere’. Nel nostro caso la nascita del Baby Pit Stop rappresenta gli sforzi di una rete di soggetti per informare e tutelare la genitorialità.Per informazioni e dettagli dell’evento si può consultare la pagina Facebook Non Solo Latte – Mamme per Amiche o scrivere a nonsololatte.mammeperamiche@gmail.com