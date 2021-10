Colle, campo di calcio a 5: approvato progetto esecutivo per nuovo impianto illuminazione e antintrusione

Prosegue il programma di manutenzione e potenziamento degli impianti sportivi comunali sostenuto dall’Amministrazione comunale

Approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione e antintrusione del campo di calcio a 5 dello stadio comunale "Gino Manni". Un investimento complessivo da 120 mila euro che consente all’amministrazione comunale di concludere la riqualificazione del campo di calcio avviata nei mesi scorsi. Con questo intervento sarà realizzato il nuovo impianto di illuminazione del campo, un sistema di video sorveglianza antintrusione dell’impianto; verranno inoltre realizzati alcuni lavori di sistemazione degli accessi e degli spazi esterni all’impianto di gioco anche ai fini dell’ottenimento delle omologhe per gli eventi sportivi e di spettacolo.Prosegue il programma di manutenzione e potenziamento degli impianti sportivi comunali sostenuto dall’Amministrazione comunale. Oltre a questo intervento, infatti, sono in corso quelli sulla palestra di viale dei Mille, sulla palestra della scuola primaria di Buonriposo per la sostituzione degli infissi, l’efficientamento energetico della centrale termica del palazzetto dello sport e sono stati completati nei mesi scorsi gli interventi alla vasca esterna della piscina olimpia, oltre alla manutenzione straordinaria della palestra della scuola media.Per tutti i lavori già svolti e che prenderanno il via l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare prodotti certificati secondo le normative antincendio in modo tale da ottenere per il campo di gioco a 5 le relative certificazioni antincendio. Una scelta che ha comportato un aumento dei costi rispetto all’utilizzo di altri materiali e prodotti ma che garantiscono di riconsegnare alla società e agli sportivi una struttura nuova, funzionante e sicura per l’esercizio fisico e il divertimento. Nei prossimi giorni il comune darà il via alle procedure per l’affidamento dei lavori. Si avvia quindi verso la conclusione l’intervento di manutenzione del campo di calcio a 5 su cui l’amministrazione ha investito circa 250 mila euro tra interventi di manutenzione della struttura lignea, del campo di gioco e dell’impianto di illuminazione.