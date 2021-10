Colle, rinnovo gruppo coordinamento della lista civica Io Cambio

"Continua la fase di rinnovamento per la lista civica Io Cambio - Insieme si può. Dopo il passaggio di testimone in Consiglio comunale, avvenuto ad inizio anno tra Di Gennaro e Valerio Peruzzi, anche il gruppo di coordinamento si ringiovanisce e punta al futuro." Così un intervento della lista civica di Colle di Val d'Elsa, Io Cambio - Insieme si può."Fanno infatti un passo di lato i membri attuali del coordinamento (Patrizia Belli, Alessandro Alberti e Marcello Sacco) per lasciare la cabina di regia del gruppo a Giulio Pezone ed Edoardo Franchi, entrambicandidati consiglieri tra i più giovani alle ultime elezioni comunali.Dice Patrizia Belli: “Siamo sempre presenti per i nostri giovani, ma ora tocca a loro prendere il timone”. Per Alessandro Alberti: “Il nostro impegno è stato coordinare un gruppo civico che ora lasciamo in eredità ai più giovani”. "Questa nuova fase - afferma Marcella Sacco - creerà la nuova generazione politica di Colle che sarà senza dubbio civica”Questa le parole dei nuovi membri del coordinamento di Io Cambio: per Edoardo Franchi: £Vogliamo dare un nuovo impulso alla politica cittadina avvicinando i palazzi alle persone, favorendo il dialogo e il confronto". Afferma invece Giulio Pezone "Pronto per questo nuovo percorso, l’obbiettivo è quello di dare una nuova linfa alla politica colligiana, portando entusiasmo e innovazione”Il consigliere Peruzzi dichiara: " E' un grande onore per me assistere alla continua evoluzione della nostra lista civica. Siamo abituati a vedere la politica come un qualcosa che vede le persone arroccarsi nelle loro posizioni senza mai dare possibilità ai più giovani. In Io Cambio la visione è diametralmente opposta. Qui vogliamo crescere, far imparare e dare gli strumenti che possano arricchire mentalmente chi si mette in gioco. Ringrazio chi ha dimostrato che questa strada è percorribile, siamo solo all'inizio di un altro bellissimo capitolo.Tutta la lista Io Cambio - Insieme si può ringrazia per il prezioso lavoro svolto i membri del coordinamento uscenti ed augura un grande in bocca al lupo ai nuovi giovani."