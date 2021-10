Lettura Day, la biblioteca Braccagni di Colle di Val d'elsa valorizza la lettura ad alta voce

Da sempre la biblioteca è impegnata nella promozione della lettura, collaborando con le scuole del territorio

Valorizzare la lettura ad alta voce, anche nel suo ruolo di collante sociale. Con questo obiettivo la Biblioteca Comunale “Marcello Braccagni” da maggio ha aderito all’iniziativa “Lettura Day- leggiamo insieme ogni giovedì”, promossa dall’ADEI (Associazione degli Editori Indipendenti).Da sempre la biblioteca è impegnata nella promozione della lettura, collaborando ad esempio con le scuole del territorio. Il presupposto di fondo è che l’abitudine alla lettura passi anche attraverso un utilizzo sociale del libro, non solo pensato per l’uso e il consumo del singolo utente, ma anche letto ad alta voce, cantato, recitato e, in sostanza, condiviso attraverso la viva voce di chi legge. “Lettura Day” ha dato un gran risalto a questo sforzo permettendo di incanalare i vari contributi non solo sui canali sociali (Instagram e Facebook) della biblioteca, ma anche sui canali ufficiali (Instagram e Facebook) dell’iniziativa, di rilievo nazionale.Ogni settimana, da maggio a settembre, sono stati infatti realizzate brevi video-letture di varia forma e di vario genere coinvolgendo in prima battuta il personale della biblioteca e in seguito commercianti, associazioni e privati cittadini. Sono più di cinquanta le persone che con circa un centinaio di letture, sotto il coordinamento della biblioteca, hanno aderito all’iniziativa mettendo a disposizione della città e della rete la propria voce e le proprie scelte librarie.La partecipazione al “Lettura Day” ha permesso di far conoscere a un pubblico più ampio le pubblicazioni dell’editoria indipendente, di valore ma spesso dimenticate, ma ha soprattutto offerto l’occasione di un dialogo particolare e stimolante, creando una rete cittadina di lettori e inserendo Colle di Val d’Elsa all’interno di uno scambio con altre realtà italiane e estere. Lettura Day ha dimostrato che la lettura ad alta voce non deve essere impostata, non è cosa per pochi, ma può declinarsi in tutte le forme possibili e immaginabili, muovendo le più diverse emozioni: leggere è una cosa seria, ma mai deve risultare seriosa se vuole essere efficace.