Alessandro Rolandi nuovo presidente dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa

Cambio di guardia alla presidenza dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Colle di Val d'Elsa. L’avvocato Alessandro Rolandi, da anni attivo all’interno dell’associazione colligiana come membro del Consiglio direttivo, subentra alla guida della Pubblica Assistenza, cogliendo il testimone dal presidente uscente Leonardo Parri.



L'associazione, tra le realtà di volontariato più vive nel territorio della Valdelsa, rivolge al neo presidente l'augurio di un buon lavoro e porge a Leonardo Parri un caloroso ringraziamento per l'impegno dimostrato all'interno della Pubblica Assistenza colligiana, prima come volontario operativo e poi come presidente, ricoprendo la propria carica, negli oltre due anni di mandato, con costante attenzione, impegno e passione.